Dallas Mavericks'in, veteran guard J.J. Barea'yı serbest bırakmayı planladığı bildirildi.



Dallas, Kasım ayında Barea ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık tam garantili bir sözleşme imzalamıştı. ESPN'den Tim MacMahon, Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın Barea'yı serbest bırakmak zorunda kalacağını öngördüğünü ve veteran guardı organizasyonla geçirdiği 11 sezonda ortaya koyduğu performanstan ötürü bu garantili sözleşmeyle ödüllendirdiği açıkladı.



Barea'nın serbest bırakılması üzerine, başka bir organizasyonla sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.



36 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2006 yılında Northeastern Üniversitesi'nden Draftsız gelen serbest bir oyuncu olarak Mavericks ile başlamıştı. Dallas'a dönmeden önce Barea, 2011-14 yılları arasında Minnesota Timberwolves ile üç sezon geçirmişti.



Barea, oynadığı 831 NBA maçında %35.2 üçlük isabetiyle 8.9 sayı, 3.9 asist ve 2.1 ribaund ortalamalarına sahip. Porto Rikolu oyuncu, Mavericks'in Miami Heat'i 2011 NBA Finalleri'nde mağlup etmesinde önemli bir rol oynamış ve serinin 5'inci maçında 17 sayı, şampiyonluğun geldiği 6'ncı maçta da 15 sayıya katkıda bulunmuştu.



