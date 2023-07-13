Dallas'ın radarında Bojan Bogdanovic var

Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu Bojan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Dallas'ın radarında Bojan Bogdanovic var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 17:19
Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu Bojan Bogdanovic ile ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, Mavericks'in Bogdanovic üzerine takas görüşmelerini tekrar gözden geçirebileceğini belirtti.

Daha öncesinde Bogdanovic ve 31 numaralı draft hakkı karşılığında Tim Hardaway Jr. ve 10 numaralı seçimin alınabileceği bir anlaşma söylentileri olsa da, hiçbir şey gerçekleşmemişti.

Mavericks'in yaz döneminde savunmacı oyuncularla sözleşme imzalamaya ve NBA Draftı'nda genç yetenekleri seçmeye öncelik verdiği biliniyordu.

Bogdanovic, %41.1 üçlük isabetiyle 21.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.

MacMahon'un kaynakları ayrıca, Mavericks'in hala Bogdanovic'i kovaladığını ve tartışmaların devam edebileceğini öne sürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery