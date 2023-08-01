Dallas Mavericks'in, Tim Hardaway Jr.'ın takas olma ihtimalini "%51/49" aralığında gördüğü iddia edildi.



Bu yaz kadrosuna Seth Curry'yi katmış olan Mavericks ekibi, bunun sonrasında Hardaway Jr.'ın takımdaki rolünü bulma konusunda kendisini bir yol ayrımında bulmuştu.



The Athletic'ten Tim Cato, Mavericks'in başlangıçta Hardaway'i yaz aylarında takas edeceğinden emin olduğunu, ancak artık durumun böyle olmayabileceğini ve önümüzdeki sezon için durumunun an itibariyle '51/49' olduğunu açıkladı.



Cato ayrıca, 31 yaşındaki oyuncunun normal sezon içinde takas edilmesinin daha muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.



Hardaway Jr., geçtiğimiz sezon maç başına 14.4 sayı, 3.5 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları yakalamıştı.



