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Dallas, Frank Ntilikina'yı kadrosuna katıyor

Dallas Mavericks'in önümüzdeki günlerde Frank Ntilikina'yı kadrosuna katmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in önümüzdeki günlerde Frank Ntilikina'yı kadrosuna katmasının beklendiği açıklandı.

Mavericks'in adı, 2017 NBA Draftı öncesinde Ntilikina ile sıkça geçmiş olsa da, New York Knicks kendisini 8. sıradan seçmişti.

Dallas, 9. sıradan Dennis Smith Jr.'ı seçmişti ve kendisini daha sonra 2019'da Knicks'e takas etmişti.

New York'ta dört sezon oynayan Ntilikina, maç başına 19.5 dakika ortalamayla süre alarak yüzde 36.6 şut isabeti ile 5.5 sayı ve 2.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

23 yaşındaki oyuncu, ilk üç sezonunda maç başına 21.3 dakika ortalamayla oynamış, ancak geçtiğimiz sezon yeni başantrenör Tom Thibodeau'nun yönetiminde rotasyondan düşmüştü.


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