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Dallas, Draft'ta yüksekten seçim yapmak için takasa hazır!

Dallas Mavericks'in, 2020 NBA Draftı öncesinde, lotaryadan seçim yapmak için "güçlü bir arzu" ifade ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, 2020 NBA Draftı öncesinde, lotaryadan seçim yapmak için "güçlü bir arzu" ifade ettiği bildirildi.

Dallas Morning News'den Brad Townsend'e göre, Mavericks ekibi, Draft'ta sahip olduğu 18. seçimi takas ederek, lotarya alanına (1-14) girmeye istekli:

"Şu anda 18 Kasım Draftı'nda 18. ve 31. seçimlere sahip olsalar da, Mavericks'in lotaryaya girmek için güçlü bir isteği var (1-14 arası seçimlere)."

Mavericks'in Draft'ın en üst kademesine geçme çalışmalarına başlayıp başlamadığı henüz belli olmasa da, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis dışındaki her oyuncunun potansiyel takasta mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Dallas, Luka'nın geçen sezon süperstarlığa evrilmesiyle, "hemen kazanma" mentalitesine evrilmişti. Mavs'in serbest oyuncu anlaşmaları için maaş boşluğu olmadığı öngörülse de, takas yoluyla bir oyuncu ekleyebilecekleri düşünülüyor.

Townsend'e göre Dallas, Doncic'in önceki sezonu 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asist ortalamaları ile MVP kalibresinde rakamlarla tamamlamasının ardından, cazip bir hedef yeri olarak görünüyor.

Luka ayrıca, 2015-16 sezonundan bu yana takımı ilk playofflarına götürmüş ve All-NBA birinci kadrosuna da seçilmişti.


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