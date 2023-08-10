Serbest oyuncu Derrick Jones Jr.'ın tek yıllık anlaşma ile Dallas Mavericks'e katılacağı bildirildi.



Geçtiğimiz sezonu Chicago Bulls'ta geçirmiş olan Jones, kontratındaki 2023-24 sezonu için olan 3,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirerek, bu yaz serbest oyuncu olmuştu.



26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 64 maçta 5.0 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Böylece Jones Jr., Mavericks'in gelecek sezonki 15. ve son standart kontrat yerini kapan isim oldu.



