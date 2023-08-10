Dallas, Derrick Jones Jr.'ı kadrosuna kattı

Serbest oyuncu Derrick Jones Jr.'ın tek yıllık anlaşma ile Dallas Mavericks'e katılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Dallas, Derrick Jones Jr.'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 15:07
Serbest oyuncu Derrick Jones Jr.'ın tek yıllık anlaşma ile Dallas Mavericks'e katılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz sezonu Chicago Bulls'ta geçirmiş olan Jones, kontratındaki 2023-24 sezonu için olan 3,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu geri çevirerek, bu yaz serbest oyuncu olmuştu.

26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 64 maçta 5.0 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Böylece Jones Jr., Mavericks'in gelecek sezonki 15. ve son standart kontrat yerini kapan isim oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery