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Dallas, Danilo Gallinari ile ilgileniyor!

Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu dönemi öncesinde Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari'yi kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, serbest oyuncu dönemi öncesinde Oklahoma City Thunder forveti Danilo Gallinari'yi kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Gallinari'nin yaklaşmakta olan serbest oyuncu döneminde birçok takımdan ilgi görmesi bekleniyor. İtalyan forvet, muhtemel olarak herhangi bir şampiyonluk yarışmacısı kadroya, güzel bir katkı olabilir.

SNY'den Ian Begley'e göre, Gallinari'nin adı, en son aday Mavericks ve Miami Heat olmak üzere, birkaç NBA takımıyla geçiyordu:

"Kaynaklara göre, Mavericks bünyesinden bazı kişiler, Gallinari'yi takip etmekle ilgileniyorlar. Mavs'in ayrıca 2021 yazı için maaş boşluğundan tasarruf etmek istediği bildiriliyor. Bu nedenle ekip, Gallinari'ye sunduğu tüm tekliflerde bu faktörü tartmak zorunda kalacak."

Mavs geçtiğimiz sezonu 43-32 dereceyle kapayıp, üç sezon dışarıda kaldıktan sonra playofflara kalmayı başarmıştı.

Gallinari, kadrosunda pek çok kendini kanıtlamamış genç oyuncu olmasına rağmen Thunder'ın playofflara ulaşmasına yardımcı olan harika bir yıl geçirmişti.

Söylentiler doğruysa ve Mavericks, veteran oyuncunun alınmasıyla gerçekten ilgileniyorsa, kendisi Luka Doncic ve Kristaps Porzingis süperstar ikilisinin yanında değerli bir parça olabilir.

Gallinari geçtiğimiz sezonu maç başına 18.7 sayı, 5.2 ribaund, 1.9 asist ve 2.9 üç sayı isabetiyle kapatmıştı.


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