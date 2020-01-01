Dallas, "acil yardım arayışında", Draft hakkını takasa sunabilir

Dallas Mavericks'in, "acil yardım arayışında" Draft hakkını takasa sunmaya hazır olduğu bildirildi.



Sports Illustrated'an Jeremy Woo'ya göre, Mavericks üst düzey bir oyuncu elde etmek için, yüksek sıradaki Draft hakkını feda etmeye hazır:



"Bana, Mavericks'in acil yardım arayışı için 18 numaralı seçimini sunmaya devam ettiği söylendi. Rakip takımlar, Celtics'in ilk tur seçimlerinden (14, 26 ve 30) ikisini bir şekilde bir araya getirerek sağlamlaştırmaya çalışmasını bekliyor."



Dallas, 18 Kasım'da gerçekleşecek olan 2020 NBA Draftı'nda iki seçime sahip (sırasıyla 18 ve 31 numaralı).



