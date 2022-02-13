Dallas Açık'ta tenis tarihinin "tie-break" rekoru kırıldı

Dallas Açık'ta, Reilly Opelka ile John Isner arasındaki maç "tie-break" rekoruyla tarihe geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dallas Açık'ta tenis tarihinin 'tie-break' rekoru kırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2022 16:55
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Dallas Açık'ta, Reilly Opelka ile John Isner arasındaki maç, en uzun "tie-break" rekoruyla tenis tarihine geçti.

İki ABD'li sporcunun karşı karşıya geldiği yarı final mücadelesinde ilk seti 7-6 alan Opelka, ikinci setin "tie-break"inde de rakibine 24-22 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Opelka ve Isner, 1990 yılında başlayan ATP Tur tarihinde puan olarak en uzun "tie-break" rekorunu kırdı. Maçta 39 kez "ace"lerden puan bulan Opelka, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana iki setli maçlarda en çok "ace" atan tenisçi oldu.

24 yaşındaki Opelka, finalde Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.