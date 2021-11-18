Dalic'ten Domagoj Vida için flaş karar

Domagoj Vida'nın takımı Hırvatistan, lider Rusya'yı 1-0 yendi ve liderlik koltuğunu devralarak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hırvat basını, teknik direktör Dalic'in Vida'yı Dünya Kupası'na götürmeyeceğini iddia etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dalic'ten Domagoj Vida için flaş karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2021 12:06
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Hırvatistan sahasında Rusya'yı 2-1'lık skorla devirmiş ve 2022 Katar vizesini kapmıştı.

Son dünya şampiyonu finalisti, yeniden Dünya Kupası'nda başarı yakalamayı planlıyor.

DALIC'TEN VIDA KARARI

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir. 

 
 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.