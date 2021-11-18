Dalic'ten Domagoj Vida için flaş karar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Hırvatistan sahasında Rusya'yı 2-1'lık skorla devirmiş ve 2022 Katar vizesini kapmıştı.Son dünya şampiyonu finalisti, yeniden Dünya Kupası'nda başarı yakalamayı planlıyor.Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Hırvat basını, Domagoj Vida'nın Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğunu, yıldız savunmacının ikinci plana düştüğünü iddia etti. Vida Dünya Kupası'nı göremeyebilir.