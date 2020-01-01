Daley Blind, gözyaşlarının nedenini anlattı

Hollanda Milli Takımı'nın Ukrayna'yı 3-2 yendiği maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Daley Blind, ağlamasının nedenini açıkladı.



Eriksen'in kalp krizi geçirmesinin psikolojik olarak kendisini etkilediğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Geçen akşam beni insan olarak çok etkiledi. Chris'i bir arkadaş olarak yakından tanımamın yanında, ben de bu tarz şeyler yaşadım. Bugün oynamak için mental olarak bir engeli aşmam gerekti, zor zamanlar geçirdim. Gururluyum ki oynayabildim ve sonrasında duygusal patlama yaşadım. Açıkçası dün pek uyuyamadım" dedi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Blind, 64. dakikada yerini Ake'ye bıraktı.



