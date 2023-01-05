Daley Blind, Alman devine imza atıyor!

Ajax ile sözleşmesini fesheden Daley Blind'in Bayern Münih'e imza atacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Daley Blind, Alman devine imza atıyor!
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05 Ocak 2023 16:23
Ajax'tan geçtiğimiz günlerde ayrılan Daley Blind'in yeni takımı belli oluyor.

Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, kısa süre içinde Bayern Münih'e imza atacak.

Habere göre, Alman devi 32 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Sözleşmede ayrıca 1 yıllık da opsiyonun bulunduğu belirtildi.

Daley, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 2 asist yapma başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'nda ise çıktığı 5 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Tecrübeli sol bek, 2014'te 17.5 milyon euroya altyapısından yetiştiği Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 4 sezon sonra 16 milyon euroya  Ajax'a dönen Blind, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.

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