Daler Kuzyaev: 'Ozan Tufan'a dokunmadım'

Rusya'da Daler Kuzyaev, A Milli Takımımıza 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Daler Kuzyaev "10 kişi kalana kadar hak ettik, golü de attık, daha iyiydik. Türkiye bizi böyle beklemiyordu büyük ihtimalle ama kırmızıyı gördükten sonra işler değişti, zorlandık." dedi.



Eksik olduklarını hatırlatan Daler Kuzyaev "Önemli oyuncularımız yoktu, onların eksikliğini hissettik ama biz bir takımız ve onların yerine oynayabilecek oyuncularımız da var. Takım olarak oynuyoruz sonuçta ama puan almalıydık" diye konuştu.



Daler Kuzyaev "Bence penaltı yoktu, ben topla oynadım ve aklımda sadece top vardı. Tekrardan bakmak gerekiyor ama benim düşünceme göre penaltı yoktu." diyerek sözlerini noktaladı.



