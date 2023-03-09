Dalcı: 'Atsaydık çok farklı olurdu'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, "İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirseydik, maçın şekli çok farklı olabilirdi." dedi.



Mustafa Dalcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücelesi yüksek, tempolu bir maç oynandığını söyledi.



Haftalar ilerledikçe her maçın daha da önem kazandığını vurgulayan Dalcı, "Biz, bugün oyunun biraz daha pozitif yanını oynamaya çalışan takımdık. Belli pozisyonlar da yakaladık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlardan birini değerlendirseydik, maçın şekli çok farklı olabilirdi. Denizlispor birinci bölge savunması yapıp, genelde kazandıkları toplarla hızlı hücum yapamaya çalıştı. Bu, pozitif oynayan bir takım için tehlikeli olabiliyor. Sahanın içerisinde gerçekten güçlü bir mücadele vardı." ifadelerini kullandı.



Hakem yönetiminin de pozitif futbolu olumsuz etkilediğini savunan Dalcı, "Hakemlerin dersine iyi çalışması, fikstüre bakması gerekiyor. İki takım için çok önemli bir maç. Vereceği kararlarla sahada pozitif futbol oynanması için sağlıklı ortamı sağlaması lazım. Niyetinin kötü olduğunu düşünmüyoruz ama dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta lig daralıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Dalcı, yeni bir kadro kurduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Çok kazanmak istiyorduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Lig bittiğinde bu 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hep beraber göreceğiz. İkinci yarı sıfırdan yapılan bir takım olarak, 6 maçta 10 puan aldık. Futbolda matematik çok önemli. Bizim hesabımız; ikinci devre 1,7 puanla gittiğinizde, aşağı yukarı 39 puanları buluyorsunu ve ligde kalıyorsun. Dolayısıyla biz 1,66 gibi gidiyoruz. Aslında hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. İkinci yarı 10 puan toplamış bir takım, lig yeni başlamış olsa play-off'un içerisinde olurdu. Güçlü bir takımız. Her maç oyuncular biraz daha birbirine alışıyor. Yeniden bir takım yapmak, yarışmak ve gelişmek kolay değil. Bugün sadece gol eksikti."





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