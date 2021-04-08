Dakika 90+5, Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Malatyaspor maçının 90+5. dakikasında Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi.

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Dakika 90+5, Fenerbahçe penaltı bekledi
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08 Nisan 2021 21:08
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin son saniyesinde kritik bir pozisyon yaşandı.

Thiam, Malatyaspor'dan Chebake ile hava topuna çıkmak isterken yerde kaldı ve gözler hakeme döndü. Sarı-lacivertliler, Senegalli oyuncunun yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi ve VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

AHMET ÇAKAR: "NET PENALTI"

Pozisyonla ilgili değerlendirme yapan Ahmet Çakar, "Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı." yorumunu yaptı.

 



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