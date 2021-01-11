Dakar Rallisi'nin sekizinci etap sonuçları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat, 56 dakika, 56 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.



X-Raid Mini JCW'den İspanyol Carlos Sainz 52 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Fransız Stephane Peterhansel ise bitiş çizgisini liderin 3 dakika 3 saniye ardından geçerek üçüncü oldu.



Sekizinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.



- Motosiklet kategorisinde birinci Florimo



Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 3 saat, 8 dakika, 40 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.



Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 dakika 5 saniye farkla ikinci, Florimo'nun takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec ise liderin 2 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Sekizinci etabı kazanan Şilili Florimo, genel klasmanda da Avustralyalı Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde liderliğini koruyor.



Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.







