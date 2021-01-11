Dakar Rallisi'nin sekizinci etap sonuçları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'nin sekizinci etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat, 56 dakika, 56 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.
X-Raid Mini JCW'den İspanyol Carlos Sainz 52 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Fransız Stephane Peterhansel ise bitiş çizgisini liderin 3 dakika 3 saniye ardından geçerek üçüncü oldu.
Sekizinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.
- Motosiklet kategorisinde birinci Florimo
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 3 saat, 8 dakika, 40 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.
Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 dakika 5 saniye farkla ikinci, Florimo'nun takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec ise liderin 2 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sekizinci etabı kazanan Şilili Florimo, genel klasmanda da Avustralyalı Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde liderliğini koruyor.
Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, Sakaka ile Neom kentleri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat, 56 dakika, 56 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.
X-Raid Mini JCW'den İspanyol Carlos Sainz 52 saniye farkla ikinci, takım arkadaşı Fransız Stephane Peterhansel ise bitiş çizgisini liderin 3 dakika 3 saniye ardından geçerek üçüncü oldu.
Sekizinci etabın ardından Peterhansel, 2011, 2015 ve 2019 yılları şampiyonu Nasser Al-Attiyah'ın 4 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.
- Motosiklet kategorisinde birinci Florimo
Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo, 3 saat, 8 dakika, 40 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.
Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 dakika 5 saniye farkla ikinci, Florimo'nun takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec ise liderin 2 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sekizinci etabı kazanan Şilili Florimo, genel klasmanda da Avustralyalı Price'ın 1 dakika 6 saniye önünde liderliğini koruyor.
Dakar Rallisi'nin dokuzuncu etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.