Dakar Rallisi otomobil kategorisinde Al-Attiyah liderliğini korudu!

2023 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Riyad ile Duvedmi şehirleri arasındaki 333 kilometrelik parkurda yapıldı.



Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 6 dakika 23 saniyelik derecesiyle Overdrive takımından Al-Rajhi elde etti.



Litvanyalı Vaidotas Zala (Teltonika), Suudi Arabistanlı pilotun 8 dakika 54 saniye arkasında ikinci, Fransız Guerlain Chicherit (GCK Motorsport) ise liderin 10 dakika 15 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Liderden 19 dakika 12 saniye sonra yarışı tamamlayan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), genel klasman liderliğini sürdürdü. Dakar Rallisi'ni 4 defa kazanan Red Bull sporcusu Al-Attiyah, en yakın takipçisi Güney Afrikalı Henk Lategan'ın (Toyota Gazoo) 1 saat 1 dakika 4 saniye önünde yer aldı.



Bu arada motosiklet sınıfının 7. etabı, olumsuz hava koşulları ve sporcuların yorgunluğu göz önünde bulundurularak organizatörler tarafından iptal edildi. Bu kategorinin genel klasmanında ABD'li Skyler Howes (Husqvarna), Avustralyalı Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 55 saniye önünde zirvede bulunuyor.



Yarışın 8. etabı, yarın Duvedmi ile Riyad şehirleri arasındaki 346 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.





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