Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını kazananlar belli oldu

2023 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Fransız Guerlain Chicherit, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, El-Ula ile Hail şehirleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle erken bitirilen etabın otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 22 dakika 59 saniyelik derecesiyle GCK Motorsport takımından Chicherit elde etti.



Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), Fransız pilotun 3 dakika 26 saniye arkasında ikinci, Arjantinli Orlando Terranova (Bahreyn Raid) ise liderin 5 dakika 4 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Etabı, liderden 20 dakika 58 saniye sonra bitiren 4 kez Dakar Rallisi şampiyonu olan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), İspanyol Carlos Sainz'ı (Audi) geride bırakarak genel klasman liderliğini ele geçirdi.



Motosiklette zirveye Sanders yerleşti



Motosiklet kategorisinde Red Bull GasGas takımı adına yarışan Daniel Sanders, 4 saat 24 dakika 15 saniyeyle etap birinciliğine ulaştı.



Avustralyalı sürücüyü, ABD'li Skyler Howes (Husqvarna) 6 dakika 19 saniye, aynı ülkeden Mason Klein (BAS World KTM) ise 6 dakika 59 saniye geriden takip etti.



Bu sonuçla Sanders, Klein'ı geride bırakarak genel klasman liderliğine yükseldi.



Rallinin 4. etabı, yarın Hail şehrindeki 425 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.



