Dakar Rallisi'nde Red Bull sporcuları zirvede

44. kez gerçekletirilen Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dakar Rallisi'nde Red Bull sporcuları zirvede
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01 Ocak 2022 21:31
Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull'un üç sporcusu 3 ayrı kategoride zirvede yer aldı.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışları arasında bulunan Dakar Rallisi, bu sene 44. kez gerçekleştiriliyor.

Sporcuların 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometre yol kat edeceği ralli, ilk gün önemli yarışlara sahne oldu. Hail'de koşulan 614 kilometrelik ilk gün sonunda Red Bull sporcuları öne çıktı.

Red Bull sporcularından Nasser Al-Attiyah otomobil kategorisinde, Daniel Sanders motosiklette, Kamaz Master pilotu Nikolaev Eduard ise kamyon kategorisinde zirvede yer aldı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun ikinci günü Hail ile Hail arasında koşulacak. 514 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler yayınlanacak. Organizasyon 14 Ocak'ta sona erecek.


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