Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi'nde ilk haftayı Red Bull sporcuları lider tamamladı. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının yedinci gününün ardından otomobilde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette Red Bull sporcusu Sam Sunderland ve kamyon kategorisinde Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Yedinci günkü Riyadh etabında hafif araçlar kategorisinde Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste dördüncü, toplamda altıncı etap galibiyetini elde etti. Yoğun yağış ve parkurun bozulması nedeniyle 101'inci kilometrede durdurulan motosiklet kategorisinde ise birinciliği Red Bull sporcusu Daniel Sanders aldı. 14 Ocak Cuma günü sona erecek Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler, redbull.com'da ise her günün raporu yayınlanacak.



Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde ilk hafta sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin yedinci gününde 620 kilometrelik Riyadh etabında yarıştı. İlk haftanın sonunda otomobilde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, motosiklette Red Bull sporcusu Sam Sunderland ve kamyon kategorisinde Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.



Heyecan dolu anlara sahne olan yedinci etapta ise hafif araçlar kategorisinde Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste dördüncü, toplamda altıncı etap galibiyetini elde etti. Kamyon kategorisinde ise ilk altı güne damga vuran Kamaz Master pilotları, yedinci günde de ilk üç sırayı kimseye bırakmazken, Andrey Karginov etabın kazananı oldu.



Motosiklet kategorisi ise son günlerdeki şiddetli yağış ve diğer araçların geçişi sırasında parkurun bozulması nedeniyle 101'inci kilometrede durdurulmak zorunda kaldı. 101'inci kilometre zamanlarına göre oluşan sıralamada Red Bull sporcusu Daniel Sanders birinci olurken, bir diğer Red Bull sporcusu Sam Sunderland ikinci, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Matthias Walkner üçüncülüğü elde etti. Dakar Rallisi'nin motosiklet kategorisinde yer alan MotoGP'de de yarışan Red Bull sporcusu Danilo Petrucci ise rallinin ilk haftasında Riyadh etabında birincilik elde etmeyi başardı.



Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun yedinci günü 701 kilometrelik Riyadh ile Al Dawadimi arasındaki etapta koşulacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler, redbull.com'da ise her günün raporu yayınlanacak.





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