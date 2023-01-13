Dakar Rallisi'nde 12. etap tamamlandı

2023 Dakar Rallisi'nin 12. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında Şilili Jose Ignacio Cornejo kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 12. etabı, Rubülhali Çölü ile Shaybah petrol sahası arasındaki 185 kilometrelik parkurda yapıldı.



Bahreyn Raid takımından Loeb, 1 saat 56 dakika 21 saniyelik derecesiyle üst üste 5'inci, Dakar Rallisi'ndeki 22. etap zaferini yaşadı.



Mattias Ekström (Audi), Fransız pilotun 3 dakika 19 saniye arkasında 2'nci, Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) ise liderin 3 dakika 31 saniye gerisinde 3. oldu.



Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 defa kazanan Al-Attiyah genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile 2. sıraya yerleşen Loeb arasında 1 saat 27 dakika 10 saniyelik fark bulunuyor.



Motosiklette zirvenin yeni sahibi Price



Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımı adına yarışan Jose Ignacio Cornejo, etabı 1 saat 57 dakika 27 saniyede tamamlayarak Dakar 2023'teki ilk birinciliğe ulaştı.



Şilili sürücüyü, Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) 49 saniye, Toby Price (Red Bull KTM) da 1 dakika 58 saniye geriden takip etti.



Bu sonuçla 2 şampiyonluğu bulunan Price, etabı 6. sırada bitiren Skyler Howes'un (Husqvarna) 28 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.



Yarışın 13. etabı, 14 Ocak Cumartesi günü Shaybah petrol sahası ile Hüfuf şehri arasındaki 154 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak Pazar günü Dammam kentinde son bulacak.





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