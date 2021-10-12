Dainis Kazakevics: 'Yenilgiyi hak etmedik'

Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, A Milli Takımımıza 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyen teknik adam, "Takımımın oyunundan memnundum. Çok iyi bir oyun çıkardık. Yenilmeyi hak etmedik. Türk takımı bizden daha tecrübeli. 1-1'den sonra skoru kabullenmiş olmamız yenilmemize neden oldu. Sonuç değişmeyecek. Biz yenildik. Türkiye kazandı." dedi.



