Dainis Kazakevics: 'Yenilgiyi hak etmedik'

Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, A Milli Takımımıza 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.
Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyen teknik adam, "Takımımın oyunundan memnundum. Çok iyi bir oyun çıkardık. Yenilmeyi hak etmedik. Türk takımı bizden daha tecrübeli. 1-1'den sonra skoru kabullenmiş olmamız yenilmemize neden oldu. Sonuç değişmeyecek. Biz yenildik. Türkiye kazandı." dedi.
Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyen teknik adam, "Takımımın oyunundan memnundum. Çok iyi bir oyun çıkardık. Yenilmeyi hak etmedik. Türk takımı bizden daha tecrübeli. 1-1'den sonra skoru kabullenmiş olmamız yenilmemize neden oldu. Sonuç değişmeyecek. Biz yenildik. Türkiye kazandı." dedi.