Dainis Kazakevics: 'Türkiye'ye karşı yapmamız gerektiğini biliyoruz''

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Letonya'nın teknik direktör Dainis Kazakevics, yarın ne yapmaları gerektiğinin bilince olduklarını söyledi.Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, futbolcusu Janis Ikaunieks ile katıldı.Kazakevics, bir gazetecinin yarın maçla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, ay-yıldızlı milli takımı çok iyi tanıklarını söyledi. Teknik direktör değişikliği yaşandığını anımsatan Kazakevics,diye konuştu.Letonyalı oyuncu Janis Ikaunieks ise bir gazetecinin takımdaki atmosferin sorulması üzerine, Türkiye'de oynamanın zorluğuna işaret etti.Türkiye'de futbolun çok farklı bir seviyede olduğunu anlatan Ikaunieks,diye konuştu.Öte yandan Letonya Milli Takımı, son antrenmanını Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirdi.