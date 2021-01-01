Daigneault, 57 sayılık mağlubiyet için: "Utanç verici..."

Oklahoma City Thunder başantrenörü Mark Daigneault, takımının Indiana Pacers'a karşı NBA tarihi rekoru olan 57 sayı farkla aldığı mağlubiyetin "utanç verici" olduğunu söyledi.



Pacers'a 95-152'lik skorla yenilmiş olan OKC ekibi, NBA tarihindeki en yüksek sayı farklı iç saha mağlubiyeti rekorunu kırmış oldu.



Pacers ise, maç içinde en fazla 67 sayı önde bulunarak, son 25 yılda bu alandaki en büyük farkı yakaladı.



Daigneault maçtan sonra şunları söyledi:



"Utanç verici... Hiç güzelleme falan yapmayacağım. Hala basketbol oynayabildiğimiz için minnettarız. Böyle zorluklar, takımın bağlılığını test ediyor. Her şeyi test ediyor. Sizi sıkıştırıyor. Kim olduğunuzu gösteriyor."



Pacers, %63.6'sı üçlük çizgisi gerisinden dahil olmak üzere toplam %65.5'lik şut isabetiyle maçı tamamlamıştı. Indiana yıldızı Domantas Sabonis ise ilk yarıda triple-double'a ulaşarak, bunu son 25 yılda ilk kez yapan oyuncu olmuştu.



Thunder, son 17 maçından 16'sını kaybetmiş bulunuyor.



