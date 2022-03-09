Dağcılara tipi engeli

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesindeki dağcı grubu, Ağrı Dağı'nın 4 bin 300 metresinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.



TDF'nin 2022 faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" kapsamında 6 Mart Pazar günü Doğubayazıt ilçesi Çevirme mezrasında zirve tırmanışına başlayan ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 26 dağcı, ilk geceyi 3 bin 200 metrede bulunan kamp alanında geçirdi.



Daha sonra tırmanışa devam eden dağcı ekibi, olumsuz hava koşullarına rağmen 4 bin 300 metreye kadar çıktı.



Bölgede etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen dağcı ekibi, zirveye 837 metre kala yaptıkları değerlendirme sonucunda, risk görüldüğü için ortak kararla inişe geçti.



Dağcı ekibin, tırmanışa başladıkları Çevirme köyüne gün içerisinde ulaşarak faaliyeti tamamlayacakları öğrenildi.



İki kadın dağcı da 8 Mart'ı zirvede kutlamak için katılmıştı



Ekipte yer alan 2 kadın dağcı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü zirvede kutlayamadan geri döndü.



Kadın dağcılardan Nesrin Çamlıdereli, tırmanışa Ankara'dan katıldığını söyledi.



Ağrı Dağı'nda rakım yükseldikçe hava koşullarının daha da kötüye gittiğini ifade eden Çamlıdereli, "Niyetimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda kutlamaktı. Hava muhalefeti nedeniyle 4 bin 300 metrede geri dönmek zorunda kaldık ve çadırlarımıza sığındık. Buradan annem ve hayatıma dokunan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.



TDF bünyesindeki dağcılar, geçen yıl da aynı tarihte yaptıkları faaliyette, olumsuz hava koşulları nedeniyle zirveye ulaşamadan geri dönmek zorunda kalmıştı.





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