Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes'e tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Tırmanışı, 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğünde 28 Ekim'de toplanacak dağcılar, 29 Ekim'de zirveye ulaşacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Tırmanışı, 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğünde 28 Ekim'de toplanacak dağcılar, 29 Ekim'de zirveye ulaşacak.
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