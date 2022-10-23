Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes'e tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı organize edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dağcılar, Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes'e tırmanacak
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23 Ekim 2022 15:57
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Tırmanışı, 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğünde 28 Ekim'de toplanacak dağcılar, 29 Ekim'de zirveye ulaşacak.

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