'Dağ Kazaları Araştırma İnceleme Komisyonu' raporunu hazırladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde konularında uzman kişiler tarafından 2018 yılında kurulan Dağ Kazaları Araştırma İnceleme Komisyonu (DKAİK), raporunu hazırladı.



Dağ kazalarının sebeplerini ortaya koymak üzere oluşturulan komisyon, kurulduğu günden bu yana Türkiye'deki kazaları inceledi. Raporunu tamamlayan DKAİK, dağ kazalarının sebeplerini "10 kök neden" başlığı altında tespit etti. Komisyon, hazırlamış olduğu raporda bu kök nedenlere karşılık "10 öneri" de sundu.



Kaza nedenleri; "Organizasyonel eksiklikler", "Faaliyetlerde bildirim eksiklikleri", "Ekip uyumsuzluğu", "Eğitim eksikliği", "Malzeme ve ekipman yetersizliği", "Faaliyetlerin planlamasında zamanlama eksiklikleri", "Yanlış rota seçimi", "Psikolojik, sosyolojik sorunlar, uygun olmayan alışkanlıklar", "Fiziksel yetersizlikler" ve "Acil eylem planın yapılmaması" başlıkları altında toplandı.



"Dağ her zaman olduğu yerde duruyor, sen yeterli seviyede olduğunda ya da şartlar olgunlaştığında tırman" felsefesinin benimsenmesi gerektiği öneriler arasında yer aldı.



Rapor, kazaların en aza indirilmesi için bu spora gönül vermiş dağcılık camiasına ve yeni başlayacak olanlara bilgilendirme niteliği taşıyor.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2020 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen dağ kazalarını inceleyen komisyonun, kaza oluşumlarını 10 kök neden başlığı altında topladığını, ayrıca 10 öneri sunduğunu hatırlatarak, "Dağ kazalarının ana kök sebebinin eğitim yetersizliği olduğu görülmektedir." dedi.



Türkiye Dağcılık Federasyonunun kurulduğu 1936 yılından bu yana çok yoğun olarak dağcılık eğitimleri verildiğini belirten Başar, bu konunun önemine dikkati çekti.



Başar, özellikle Türkiye'de dağ kazalarının önlenmesi için eğitimin akabinde sigorta sisteminin de kurulması gerektiğini ifade etti.



Dağcılık sporunda organizasyon ve planlamanın önemine işaret eden Başar, kulüplerin ve sporcuların bu konuda hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.



Komisyonun, dağ kazalarına ilişkin tespit ettiği "10 kök neden" ile sunduğu "10 öneri" ise şöyle:



Kaza nedenleri



1- Organizasyonel eksiklikler;



- Faaliyet öncesi yapılması gerekenler.



- Faaliyet anında yapılması gerekenler.



- Faaliyet sonrası yapılması gerekenler.



2- Faaliyetlerde bildirim eksiklikleri;



- Yapılan faaliyetin resmi kurumlara bildirilmemiş olması.



3- Ekip uyumsuzluğu;



- Ekip olarak yapılan faaliyetlerde, ekibinin birbirini yeterince tanımaması.



4- Eğitim eksikliği;



- Faaliyetlerde, kullanılan ekipmanlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan katılımcıların yer alması.



- Yapılacak faaliyetlerdeki rotalar hakkındaki bilgi yetersizliği.



5- Malzeme ve ekipman yetersizliği;



- Yapılan faaliyetlerdeki rotalara uygun yeterli malzeme kullanım eksikliği.



- Faaliyetlerde kullanılacak ekipmanların ihtiyaca göre dağıtımlarının uygun ve yeterli şekilde yapılmamış olması.



6- Faaliyetlerin planlamasında zamanlama eksiklikleri;



- Birçok faaliyette mevsim şartlarına uygun tırmanışların yapılmamış olması.



- Faaliyetlerin hızlı şekilde tamamlanmaya çalışılmış olması.



7- Yanlış rota seçimi;



- Faaliyetlerde tercih edilen rotaların ekibe uygun olmayışı.



- Rota hakkında mevsimsel bilgi alınmamış olması.



8- Psikolojik, sosyolojik sorunlar, uygun olmayan alışkanlıklar;



- Son dönemelerde yaygınlaşan uygun olmayan alışkanlıkların faaliyetlerde kullanılması.



- Psikolojik sorunları olan ve antidepresan kullanan kişilerin faaliyetlere katılması ve yalnız kalması.



- Toplumda baskı altında kalan kişilerin bireysel veya ekiplerle faaliyetlere katılması ve faaliyet sorumlularının bunlardan habersiz olması.



– Motivasyon eksikliği, yükseklik korkusu, aşırı öz güven, madde bağımlılığı.



9- Fiziksel yetersizlikler;



- Faaliyetin yapılacağı rotaya göre yetkin ve yeterli olunmaması.



- Uykusuzluk, aşırı yorgunluk.



10- Acil eylem planın yapılmaması;



- Tırmanışlarda bir kaza olması durumunda nereye haber verileceğinin bilinmemesi.



- Kimler ile iletişime geçileceğinin belli olmayışı.



Öneriler



1- Dağ rehberleri ve kitaplarının güncellenmesi, rota bilgileri, asgari malzeme gerekleri ve zorluk sınıflandırması yapılarak güncel envanterin oluşturulması ve bu bilgilerin kolay erişebilir olması.



2- a. Kolluk kuvvetleri, milli park görevlileri ve yerel yönetimlerin kontrollerinin ve iletişimin sıklaştırılması.



b. Zirve log-book uygulamasının zirve sonrası değil öncesinde de uygulanabilir olması, faaliyet öncesi ekip, rota vb. bilgiler girildikten sonra faaliyete başlanması.



3- a. TDF ya da kulüp eğitimlerinde ekip uyumunun önemine değinilmesi.



b. Tırmanış maliyetini düşürmek için tanınmayan kişilerin faaliyete dahil edilmemesinin öneminde değinilmesi.



4- a. Eğitimlerin içeriklerinin ve eğitmenlerin yetkinliğinin değerlendirilmesi.



b. Eğitim kuruluşları ve eğiticilerin akredite olması.



5- Yerel kulüp bünyesinde ya da bireysel lisanslı sporcuların ihtiyaç duydukları malzemeleri TDF bünyesinde emaneten kullanabilecekleri malzeme stoku oluşturulması.



6- Tırmanış planlamasında;



- Ekip üyelerinin bilgi beceri ve tecrübesinin,



– Rota bilgisinin,



– Mevsim şartları ve hava durum raporlarının,



– Malzeme uygunluğunun,



– Mümkünse fazladan 1 gün opsiyon için planlanmasına dikkat edilmesi.



7- Ekip liderinin rota seçiminde; ekip kondisyonu, dağcılık bilgi ve tecrübesi, mevsim şartları ve malzeme durumu, rota bilgisi ve rehber kaynaklara göre tercihte bulunması.



8- Tırmanış liderinin ekip seçimine özen göstermesi. Liderin tanımadığı, tırmanış seviyesini bilmediği, kullandığı ilaç ya da rahatsızlığı hakkında bilgisi olmadığı üyeyi ekibe dahil etmemesi ya da rotayı mevcut ekibe göre seçmesi.



9- "Dağ her zaman olduğu yerde duruyor, sen yeterli seviyede olduğunda ya da şartlar olgunlaştığında tırman" felsefesinin benimsenmesi.



10- a. Faaliyet öncesi yerel kolluk kuvvetlerinin iletişim bilgilerinin alınması ve ekip üyelerine ait temel bilgilerin onlarla paylaşılması.



b. Faaliyete başlanılan şehirde ya da kamp bölgesinde yer ekibinin olması ve düzenli aralıklarla tırmanış ekibi ile iletişim kurulması.



c. Faaliyet öncesi tırmanış rotası ve saat bazlı muhtemel olunacak bölge bilgisinin ilgili kişi ve mercilerle paylaşılması.



d. İlkyardım çantası ve mümkünse her ekipte ilkyardımcı belgesi olan ekip üyesi olması.



e. Acil durum iletişim ekipmanlarının tırmanıcılarda bulunması (gps, telefon, telsiz, ayna, bieps, fener vb.)



f. Faaliyet planlaması yapılırken, acil durum oluşursa ekip üyelerinin ne yapacaklarının planlanması ve ekip üyelerine görev dağılımının yapılması.



g. 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılacak faaliyetlerde Kovid-19 ile ilgili federasyonun yayınladığı yönerge ve talimatlara uyulması.