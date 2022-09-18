Dağ bisikleti heyecanı Kayseri'de devam ediyor

Uluslararası Erciyes MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ikinci etabı, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi.



Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarındaki Koramaz Vadisi'nin Vekse Mahallesi'nde bulunan 4 kilometrelik parkurda mücadele etti.



Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen sporcular, vadileri aşarak bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından devam edip, aynı güzergah üzerinde 7 turluk yarışı tamamladı.



Yarışta elit erkeklerde Abdulkadir Kelleci birinci, Furkan Akçam ikinci, Ahmet Can Akpınar üçüncü oldu.



İki sporcunun mücadele ettiği elit kadınlarda ise Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinciliği, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinciliği elde etti.



Yarışlar, 24 Eylül'de Erciyes Dağı'ndaki Tekir bölgesinde yapılacak 3. etap yarışlarıyla devam edecek.





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