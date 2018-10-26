Daçka'dan Barcelona itirafı; 'Böyle kazanamazsın'

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında konuk ettiği Barcelona Lassa'ya 79-71 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Ahmet Çakı, son periyotta sayı üretmekte zorlandıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Kenardan gelen oyuncular sayesinde tempoyu bulduk. İlk yarıyı geride tamamlasak da çeyreğin sonlarına doğru daha iyi oynadık. Üçüncü periyotta savunmada iyi başladık ve az top kaybı yaptık. Kontrol bize geçti. Son periyotta sadece 7 sayı attık. Barcelona gibi bir takıma son çeyrekte 7 sayı atarsanız kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.



Berk Demir'in performansını da değerlendiren Çakı, "Berk, Real Madrid maçında ilk beşte yer almış ve kötü başlamıştı. Bu, onu diğer maçlarda etkiledi. Bugün iyi reaksiyon verdi. Bizim için değerli bir oyuncu." diye konuştu.



Barcelona Lassa Başantrenörü Svetislav Pesic ise son çeyrekte iyi oynayarak kazandıklarını belirtti.



İlk yarının istedikleri gibi geçtiğini aktaran Pesic, "İlk yarı iyi oynadık. Rakibin hızlı hücumlarını kontrol ettik. Hücum ribauntlarında da çok üstündük. Darüşşafaka Tekfen, agresif bir takım. Çok iyi şutlar kullandık. Üçüncü çeyrekte ilk iki periyotta yaptıklarımızı yapamadık. Bizim şansımıza basketbol 40 dakikalık bir oyun ve son çeyrekte ritmimizi yeniden bulduk. Maçı kazandık. Bazen bu tür maçlarda kazanmayı bilmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.



