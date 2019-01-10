  •  
    Galatasaray'a rakip! İlk resmi teklif 3 milyon €
  •  
    F.Bahçe'de 4. ayrılık! "Anlaştık! Top onda..."
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için ateşi yaktı
  •  
    Serdar Aziz transferinde SON DAKİKA gelişmesi
  •  
    G.Saray'ın gözde ismi FM'ye göre yıldız olacak

Daçka Karadağ deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 11 Ocak Cuma günü deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Daçka Karadağ deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 15:15
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 11 Ocak Cuma günü deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşı karşıya gelecek.

Podgorica kentinde Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports HD 3 ve BeIN Sports Haber'den yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iyi bir performans sergileyemeyen Darüşşafaka Tekfen, 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle 16 takım arasında son sırada yer alıyor. Buducnost VOLI ise 3 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında normal sezonun ilk yarısındaki maçı Darüşşafaka Tekfen 71-63 kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için