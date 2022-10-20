Daçka, Bakken Bears'ı rahat geçti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Bakken Bears'ı ağırlayan Darüşşafaka, rakibini 80-66 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Daçka, Bakken Bears'ı rahat geçti
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19 Ekim 2022 22:18
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ikinci maçında sahasında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 80-66 yendi.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 21-17 önde kapatan Darüşşafaka, ilk yarıyı da 4 sayı önde bitirdi: 36-32.

Üçüncü çeyrekte hücumdaki etkinliğini arttıran Darüşşafaka, son bölüme 13 sayılık üstünlükle girdi: 61-48. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım salondan 80-66 galip ayrıldı.

Darüşşafaka gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alırken, Bakken Bears ikinci maçını da kaybetti.

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