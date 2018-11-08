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Daçka, Almanya'da direnemedi! 46 sayı...

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka deplasmanda Bayern Münih'e 116-70 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Daçka, Almanya'da direnemedi! 46 sayı...
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08 Kasım 2018 23:49
THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk periyotunu 21-17 geride kapatan Darüşşafaka, ikinci çeyrekte rakibinin 33 sayı atmasını engelleyemedi ve devreye 54-35 mağlup girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Bayern Münih, son bölümde de iyi savunma yaptı ve Darüşşafaka deplasmanda 116-70 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka, 6. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise galibiyet sayısını 3'e çıkardı.

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