D vitamini eksikliği coronadan ölüm riskini artırabilir

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Çoğu zaman "güneş ışığı vitamini" olarak da adlandırılır.

13 Mayıs 2020 10:35
D vitamini eksikliği coronadan ölüm riskini artırabilir
Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.
Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman'ın, "Analizimiz, Kovid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

"ŞİMDİLİK EK TEDAVİ OLARAK KULLANILABİLİR"

Backman, Kovid-19'a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

D Vitamini Nedir?

D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Çoğu zaman "güneş ışığı vitamini" olarak da adlandırılır. D vitamini aktif formuna dönüşürken iki aşamalı bir süreç geçirir. İlk olarak, karaciğerdeki kalsidiol depolama formunda oluşturulur. Daha sonra, böbreklerdeki aktif formuna dönüştürülür. D vitamini kalsiyumun normal emilimine, kas ve kemiklerin normal fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur.

D Vitamini Nelerde Bulunur?

D vitamini nelerde var sorusu pek çok cevaba sahip olmakla birlikte, kişinin kendi olanaklarına ve zevklerine göre seçim yapabileceği kadar da yaygındır. D vitamini içeren besinler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Yağlı balık
Ton balığı
Mantarlar
Süt
Portakal suyu
Yumurta sarısı
Tahıl
Sığır karaciğeri
Morina yağı

D vitamini olan yiyecekler bu şekilde listelenebilirken, güneş ışığı da D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır.

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