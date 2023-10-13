D'Angelo: "Geçen sezon Lakers'a savunmada yük oluyordum"

Los Angeles Lakers'ın point guardı D'Angelo Russell, geçen sezon savunmada Lakers'a 'yük' olduğunu itiraf ederek, gelişme sözü verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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D'Angelo: 'Geçen sezon Lakers'a savunmada yük oluyordum'
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13 Ekim 2023 16:32
Los Angeles Lakers'ın point guardı D'Angelo Russell, geçen sezon savunmada Lakers'a 'yük' olduğunu itiraf ederek, gelişme sözü verdi.

Medyaya konuşan Russell, bir sezon önce savunma tarafındaki eksikliğini şu ifadelerle kabul etti:

"Geçen sene savunma yapmadığım için beni bir şekilde hep sahadan çekiyorlardı. Onlara sebep vermeyerek bunu ortadan kaldırmaya çalışmam gerek. Hücumda elimden geldiğince tehlikeli olup, savunmada da insanlara yük olmamam gerekiyor."

Russell, son hazırlık maçında Sacramento Kings'e karşı 21 sayı, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynamıştı.

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