Cyle Larin'li Kanada'nın maçı ertelendi, sebebi Kovid testi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cayman Adaları ile Kanada arasında oynanacak ertelendi. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; canadasoccer.com
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Cyle Larin'li Kanada'nın maçı ertelendi, sebebi Kovid testi!
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29 Mart 2021 00:43
FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Cayman Adaları ile Kanada arasındaki karşılaşma ertelendi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, Cayman Adaları Futbol Federasyonunun, milli futbolcuların yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarını zamanında göndermemesi nedeniyle ertelendi.

SONUÇLAR ULAŞTIRILIRSA...

Gerekli belgelerin FIFA'ya ulaşması halinde Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in kadrosunda yer aldığı Kanada ile Cayman Adaları arasındaki maç, 30 Mart Salı günü ABD'nin Florida kentindeki IMG Akademisi Stadı'nda TSİ 01.00'de yapılacak.

ATIBA HUTCHINSON DÖNDÜ

Beşiktaş'ın diğer Kanadalı yıldız oyuncusu Atiba Hutchinson ise takımının Bermuda ile oynadığı maçın ardından İstanbul'a dönmüştü.





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