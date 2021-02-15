Cyle Larin'in aklı fikri golde

Beşiktaş'ta bu sezon 12 gol ve 3 asist kaydeden Cyle Larin, suskunluğunu bozmak istiyor

Haber; Sabah
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Cyle Larin'in aklı fikri golde
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15 Şubat 2021 09:07
Beşiktaş'ın ilk yarıda sergilediği performansla parmak ısırtan golcüsü Cyle Larin son dönemde düşüşte. Bu sezon 12 gol atıp 3 de asist yapan, son dört maçta skora katkı veremeyen 25 yaşındaki futbolcu için Gençlerbirliği mücadelesi büyük önem taşıyor. Kanadalı oyuncu, Cenk Tosun'un gelişi sonrası takımda rekabetin de arttığı ortamda gollerine kavuşup, formasını bırakmak istemiyor. Aboubakar da son iki maçı boş geçti.

OZZY 15 GÜN YOK!
Savunmada 4 eksiği bulunan Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sağ alt baldırında hissettiği ağrı sonrası çekilen MR'ında zorlanma tespit edildi. Gençlerbirliği maçı kadrosundan çıkarılan Ozzy'nin tedavisine başlanırken, sakatlığının yaklaşık 15 gün sürmesi bekleniyor.

YEDEK KUVVET CENK
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, hücumda etkili olamamıştı. 29 yaşındaki milli futbolcunun fizik olarak henüz istenilen seviyede olmaması ve maç temposundan uzak kalması nedeniyle Gençlerbirliği karşısında kulübede yedek kuvvet olarak oturacağı kaydedildi.


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