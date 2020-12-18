Cyle Larin'in 3 maçlık gol hasreti bitti

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart gören Larin, 3 maçlık gol özlemini Tarsus önünde noktaladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cyle Larin'in 3 maçlık gol hasreti bitti
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18 Aralık 2020 11:14
Kanadalı golcü üst üste 4 lig maçında gol atıp Beşiktaş'ın o seriden 9 puan çıkarmasında büyük katkı sağlamıştı.

Asist yaptığı Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart gören Larin, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti. Alanya deplasmanını da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu 3 maçlık gol özlemini Tarsus önünde noktaladı. Larin 39'da Atakan'ın pasında farkı ikiye çıkardı.





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