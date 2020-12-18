Kanadalı golcü üst üste 4 lig maçında gol atıp Beşiktaş'ın o seriden 9 puan çıkarmasında büyük katkı sağlamıştı.
Asist yaptığı Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart gören Larin, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti. Alanya deplasmanını da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu 3 maçlık gol özlemini Tarsus önünde noktaladı. Larin 39'da Atakan'ın pasında farkı ikiye çıkardı.
Asist yaptığı Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart gören Larin, Kasımpaşa karşısında forma giyememişti. Alanya deplasmanını da boş geçen 25 yaşındaki oyuncu 3 maçlık gol özlemini Tarsus önünde noktaladı. Larin 39'da Atakan'ın pasında farkı ikiye çıkardı.