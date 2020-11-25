Beşiktaş'ın başına adeta talih kuşu kondu. Siyah-beyazlıların sezon başında satmayı düşündüğü, son haftaların skorer golcüsü Cyle Larin'e talip çıktı.



Sezon başında Eran Zahavi'yi transfer eden ancak büyük hayal kırıklığı yaratarak sadece 1 gol atabilen İsrailli golcünün yerine forvet arayan PSV'nin, Larin'i istediği ortaya çıktı.



Hollanda basını PSV'nin Larin için 8 milyon euro'luk bir bütçe belirlediğini, Kanadalı oyuncunun geçen sezon Belçika Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Beşiktaş'ta da iyi bir sezon geçirdiği için listeye eklendiğini yazdı.



PSV'nin henüz Larin için resmi bir teklif sunmadığı ancak diğer adaylar arasında Kanadalı oyuncunun adının ciddi anlamda öne çıktığı belirtildi.



4'TE 4 YAPTI



Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.



Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı



Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki Larin, PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.





