Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor. İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu,'i getirerek Beşiktaş'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı. Bununla da yetinmedi, sezon öncesi Belçika'dan ve ABD'den ciddi teklifler alan vatandaşının takımda kalmasını sağladı. Larin geçen sezon Zulta Varegem'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.Ciddi talipleri çıkan Larin için Atiba Hutchinson yeniden devreye girdi. Yaptığı konuşmada, "" diyerek vatandaşını ikna etmişti. Tecrübeli futbolcu iki sezon önce Larin'in transfer edilmesini istediğinde de "" demişti.Ç. Rizespor'a dört gol atan, toplamda 10 gole ulaşarak krallıkta zirveye çıkan Cyle Larin'in yeni hedefi Pascal Nouma'yı geçmek. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 44 maçta 20 gole ulaşan Kanadalı, üç gol daha atarsa Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma'yı yakalamış olacak. Larin, şu ana kadar attığı gollerle Negredo (18), Ferdinand (17) ve Carew (14) gibi eski yıldızları da geride bıraktı.