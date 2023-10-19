Cyle Larin: 'Yakında daha iyi olacağım'

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, Mallorca'ya transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Larin yaptığı açıklamada, "Burada inşa etmeye çalıştıkları projeye çok inandım. Burada bulunan oyunculara, yeni gelenlerin takıma çok şeyler katacağını düşündüm. Geçen yılı iyi bir şekilde tamamladılar. Üzerine koyarak ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Larin, "Geçen yıl onları izledim. Ligi dokuzuncu sırada tamamladılar. Kulüp büyüyor, gelişiyor ve her sezon daha iyi hale geliyor." açıklamasını yaptı.
Teknik direktör Javier Aguirre ile ilgili gelen soruya ise Larin, "Onunla birkaç aydır çalışıyorum. Yeni sistemi adım adım ögrenmeye çalışıyorum. Yakında daha iyi olacağım." dedi.
Mallorca ile bu sezon 8 maça çıkan Larin, henüz fileleri havalandıramadı.
Larin yaptığı açıklamada, "Burada inşa etmeye çalıştıkları projeye çok inandım. Burada bulunan oyunculara, yeni gelenlerin takıma çok şeyler katacağını düşündüm. Geçen yılı iyi bir şekilde tamamladılar. Üzerine koyarak ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Larin, "Geçen yıl onları izledim. Ligi dokuzuncu sırada tamamladılar. Kulüp büyüyor, gelişiyor ve her sezon daha iyi hale geliyor." açıklamasını yaptı.
Teknik direktör Javier Aguirre ile ilgili gelen soruya ise Larin, "Onunla birkaç aydır çalışıyorum. Yeni sistemi adım adım ögrenmeye çalışıyorum. Yakında daha iyi olacağım." dedi.
Mallorca ile bu sezon 8 maça çıkan Larin, henüz fileleri havalandıramadı.