Cyle Larin ve Fenerbahçe imza masasında!

Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen transferin aksamaması için yönetim belirlenen isimler üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda menajerler de birçok oyuncuyu kulübe tavsiye ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin...



Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.



Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.



RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI



Kanarya, şartlarını öğrenmek için Cyle Larin'in menajeri ile ilk teması kurdu. Larin 2 milyon euro maaş, imza parası ve 3 yıllık sözleşme istedi.



Maaşında indirime gitmesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali bir hayli yüksek.





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