Cyle Larin: 'Umarım 2021 şampiyonluk getirir'

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 ile geçtiği karşılaşmada 2. golü kaydeden Cyle Larin, mücadelenin ardından konuştu.
Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Kanadalı golcü, "Önemli bir maçtı. Gözümle ilgili olarak; gördüğüm müddetçe oynarım, oynamak isterim. Birkaç gündür kendimi toparlamıştım. Bugün işimi yaptım, golümü attım. Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir. Daha önemli olan 3 puanlar, galibiyetler alarak devam etmek. Umarım böyle devam ederiz. Aboubakar'ın annesini kaybettiği için üzgünüz. Acısını paylaşıyoruz. Umarım aramıza daha güçlü şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.
Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Kanadalı golcü, "Önemli bir maçtı. Gözümle ilgili olarak; gördüğüm müddetçe oynarım, oynamak isterim. Birkaç gündür kendimi toparlamıştım. Bugün işimi yaptım, golümü attım. Umarım 2021 bize şampiyonluk getirir. Daha önemli olan 3 puanlar, galibiyetler alarak devam etmek. Umarım böyle devam ederiz. Aboubakar'ın annesini kaybettiği için üzgünüz. Acısını paylaşıyoruz. Umarım aramıza daha güçlü şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.