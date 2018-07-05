Cyle Larin: 'Türkiye'de trafikte gördüğüm o olayı unutamam'

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Cyle Larin, yeni sezon öncesinde Slovakya kampında BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.İşte Cyle Larin'in açıklamaları...Gayet iyi gidiyor genel olarak. Oyuncularımızın birçoğu burada bizimle birlikte. Hala aramıza katılacak olan arkadaşlarımız var. Dünya Kupası'nda mücadele eden arkadaşlarımız var. İstanbul'da ilk hazırlık dönemi gibiydi. Adaptasyon dönemiydi. Burada da artık ciddi şekilde başladık. Yoğunluk giderek yükseliyor. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyor.Çok sıkı bir şekilde çalıştım o dönemde.Takım antrenmanlarının haricinde antrenmanlar da yaptım. Tabi o ekstra antrenmanlar sayesinde fiziksel olarak da iyi bir noktaya geldim senin de söylediğin gibi bazı şanslar da yakaladım.O anlarda goller de attım. Gerçekten çok pozitif gitti.Senin de söylediğin gibi. Onlar gerçekten ben gol attığımda en az benim kadar seviniyorlar. Çünkü antrenmanda çalıştığımı, bu çalışmamın karşılığını almaya çalıştığımı biliyorlar. Golü attığımda da birlikte kutluyoruz. Gayet güzel bir ilişki var.Gerçekten onların önünde oynamak çok heyecan verici .Tabi ki gol attığımda da bu çok özel bir ana dönüşüyor. Onlar için de çok önemli bunu biliyorum. Şunu söyleyebilirim daha çok gol atmak için, onları daha da mutlu etmek için elimden geleni yapmaya, sıkı çalışmaya devam edeceğim.Bunun iki bölümü var hem takım antremanlarından sonra hocayla birlikte yardımcı hocalarımızla birlikte, ekstra antrenmanlar yapıyorum özellikle bitiricilikle ilgili. Bu birinci bölüm ve ikinci bölümle ilgili de oynadığım maçlar ve yaptığım antremanlarla ilgili videolar izliyoruz analizleri izliyoruz ve onların üzerinden de çalışıyoruz. Bu ikisi böyle paralel gittikçe ben gelişeceğime inanıyorum.Çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. İlk 11'de daha fazla forma şansı alabilmek için elimden geleni yapacağım. Burada önemli olan şey şu, bir maçta iki maçta gol atmak değil formayı aldığımda o devamlılığı gösterip takıma sürekli olarak katkı yapmam gerekiyor. Bu taraftarlar için önemli, takım için önemli, kulüp için önemli. Bu da, çok sıkı bir şekilde çalışmaktan geçiyor.Tabii ki de ilk geldiğimde benim için çok kolay değildi.Çünkü Amerika'dan sonra burası çok farklı bir futbol kültürü, farklı bir futbol ülkesi. Hoca gerçekten bana çok yardımcı oldu. Özgvenimi yüksek tutmam için benimle sürekli olarak iletişim kurdu. Antrenmanda, antrenman dışında sürekli çalışmalar yaptırdı ve şu ana kadar gerçekten katkısı çok oldu bana.Tabii ki MLS şu an büyüyen bir lig. Bu büyüme mutlaka zaman alacak Avrupa futbolu çok farklı, Avrupa futbolunda oyuncu kalitesi çok daha yüksek ve Avrupa futbolunda bence genç oyuncuların gelimesi içinde çok uygun bir zemin var çünkü etrafınızda çok kaliteli oyuncular var. Özellikle genç oyuncular anlamında bence en büyük fark burada.Benim şimdiye kadar izlediğim en iyi Dünya Kupası diyebilirim. Bütün takımlar yarışmanın içindeler. Bunlar arasında çok büyük farklar yok. Çok büyük bir mücadele oluyor. Ben Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum.Şimdi iki şey var. Birincisi dil. Dil, tamamen farklı bir şey anlaşılması bazen çok zor olabilir sadece işte basit kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum. Trafik çünkü, insanların burada araba kullanma şekil Amerika'dan tamamen farklı.