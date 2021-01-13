Cyle Larin: "Transferi şu anda değil, yazın konuşuruz"

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, ağları sarstığı Rizespor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Cyle Larin: 'Transferi şu anda değil, yazın konuşuruz'
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13 Ocak 2021 23:18
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta attığı tek golle çeyrek finali getiren Cyle Larin, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi bir seri yakaladıklarını söyleyen Larin, "Çok çalışıyoruz, her maç işimizi iyi yapıyoruz ve kazanıyoruz. Galatasaray ile önemli bir derbiye çıkacağız ve galibiyet hedefliyoruz. Galatasaray maçını da kazanıp serimize devam etmek istiyoruz. Büyük takımız ve bu maçı da kazanarak yola devam etmek istiyoruz." dedi.

Adının birçok takımla anıldığı kaydedilen Kanadalı golcü, "Belçika'da çok çalıştım ve futbolumu geliştirmeyi hedefledim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve başka bir şey düşünmüyorum. Yazın bir transfer durumu olursa konuşuruz ama şu an bir şey yok." ifadelerini kullandı.



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