Cyle Larin: "Savaşarak devam edeceğiz"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cyle Larin: 'Savaşarak devam edeceğiz'
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12 Mart 2021 21:26
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımda aile ortamı olduğunu söyleyen Larin, "Çok güzel bir atmosfer var, aile atmosferi var takımda. Böyle maçları bu tarz oyunla kazanmak da önemli. Biz attık, onlar attı, son golü biz attık. Savaşarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gol anını anlatan Kanadalı golcü, "Golde pozisyonu hissettim. Abou ile daha önce de öyle pozisyonumuz vardı. Çarpmasa da gol olurdu. Oldu bir şekilde. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.



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