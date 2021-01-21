Cyle Larin: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
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21 Ocak 2021 18:20
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Maçı değerlendiren Larin, "Kazanmak önemliydi. Attığım golden mutluyum ama Mensah da iki golle katkı verdi. İyi çalışıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. İyi gidiyoruz ve böyle devam ederek bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi. Tüm takım olarak çok iyi çalışıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



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