Cyle Larin: 'Şampiyon gibi oynadık'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyon gibi oynadıklarını dile getiren Larin, "Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz." dedi.



Sakatlığıyla ilgili konuşan Cyle Larin, "Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." ifadelerini kullandı.



