Cyle Larin: "Şampiyon gibi oynadık"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, Erzurumspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin: 'Şampiyon gibi oynadık'
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11 Nisan 2021 21:31
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Cyle Larin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyon gibi oynadıklarını dile getiren Larin, "Zor bir maçtı. Bu zeminde oynamak da zorlaştırdı. Maçta iyi oynamadık ama şampiyon gibi oynadık. Bu tarz performansla 3 puan almak önemlidir. Biz mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Cyle Larin, "Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." ifadelerini kullandı.



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