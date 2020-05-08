Cyle Larin: "Önceliğim Beşiktaş'a dönmek"

Sezon başında Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, geleceği hakkında konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Cyle Larin: 'Önceliğim Beşiktaş'a dönmek'
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08 Mayıs 2020 12:51
Beşiktaş'taki durumu henüz netleşmeyen Larin takımda kalmak istediğini söyledi.

Kanadalı oyuncu, "Bana teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" diye konuştu.

Bu sezon kiralandığı Zulte Waregem ile 33 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, 9 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.

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