Cyle Larin: 'Önceliğim Beşiktaş'a dönmek'

Beşiktaş'taki durumu henüz netleşmeyen Larin takımda kalmak istediğini söyledi.
Kanadalı oyuncu, "Bana teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" diye konuştu.
Bu sezon kiralandığı Zulte Waregem ile 33 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, 9 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
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Kanadalı oyuncu, "Bana teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" diye konuştu.
Bu sezon kiralandığı Zulte Waregem ile 33 maça çıkan 25 yaşındaki santrfor, 9 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın