Cyle Larin kararını verdi

Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş ile olan tüm bağları kopanson kararını vererek siyah-beyazlı kulübe veda ettiği öğrenildi.hem evini hem de tesislerdeki odasını boşaltan Kanadalı oyuncunun. kendisine gelen teklifler içerisinde en yüksek rakamı öneren kulübe gitmeye karar verdiği bildirildi.Bu sezon kendini Şampiyonlar Ligi'nde göstererek İngiltere Ligi'ne gitmenin hayallerini kuran, fakat kötü bir sezon geçirdiği için beklediği teklifleri alamayan Larin'in,olduğu ifade edildi.Kanada Milli Takımı'nda bulunan ve bu nedenle transferinde acele etmeyen Larin, Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için transferini bir an önce bitirmeye çalışacak.