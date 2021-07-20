Cyle Larin kaç hafta oynamayacak?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en büyük sıçrayışını gerçekleştiren ismi olan Cyle Larin'in sakatlık sonrasında durumu belli oldu.



Kanada Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı maçın 53. dakikasında sakatlanan Larin, A Spor'un haberine göre 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkan Larin, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.



