Cyle Larin kaç hafta oynamayacak?

Beşiktaş'ın Kanada Milli Takımı'nda sakatlanan yıldızı Cyle Larin'in son durumu netleşti.

Haber; Sporx.com
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Cyle Larin kaç hafta oynamayacak?
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20 Temmuz 2021 18:07
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en büyük sıçrayışını gerçekleştiren ismi olan Cyle Larin'in sakatlık sonrasında durumu belli oldu.

Kanada Milli Takımı'nın ABD ile oynadığı maçın 53. dakikasında sakatlanan Larin, A Spor'un haberine göre 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 45, milli takımda 9 olmak üzere toplamda 54 resmi maça çıkan Larin, 33 gol ve 6 asistlik performansa ulaştı.


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